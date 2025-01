Brasil exige retirada de algemas de deportados dos EUA; 'Flagrante desrespeito'

Donald Trump teve luta contra a imigração como bandeira de campanha / Crédito: Instagram / Donald Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exigiu que autoridades americanas removessem as algemas de cidadãos brasileiros em um voo de deportados que chegou ao Brasil na sexta, 24. O avião, cujo destino final seria em Belo Horizonte (MG), fez um pouso inesperado em Manaus (AM) — foi quando o governo brasileiro detectou que as pessoas estavam algemadas por determinação dos americanos. A informação foi divulgada pelo governo brasileiro neste sábado, 25. "Na manhã deste sábado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, informou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre uma tentativa de autoridades dos Estados Unidos de manter cidadãos brasileiros algemados durante o voo de deportação para o Brasil", afirma nota divulgada pelo Ministério da Justiça.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Por orientação de Lewandowski, a Polícia Federal recepcionou os brasileiros e determinou às autoridades e representantes do governo norte-americano a imediata retirada das algemas. O ministro destacou ao presidente o flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros", diz o comunicado.

"Ao tomar conhecimento da situação, o Presidente Lula determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) fosse mobilizada para transportar os brasileiros até o destino final, de modo a garantir que possam completar a viagem com dignidade e segurança", declara o ministério. A FAB utilizou uma aeronave KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte para transportar as pessoas deportadas dos Estados Unidos no trajeto entre Manaus e Belo Horizonte. "O Ministério da Justiça e Segurança Pública enfatiza que a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valores inegociáveis", afirma a nota.