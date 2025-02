MPCE arquiva procedimento que acompanhava transição em Fortaleza; TCE avalia relatórios

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) arquivou procedimento administrativo que havia criado para acompanhar e fiscalizar a transição de governo no município de Fortaleza. "Como o procedimento de acompanhamento cumpriu sua finalidade de acompanhar a transição municipal, foi arquivado, visto que as Comissões entregaram os respectivos relatórios", informou o MPCE ao O POVO.

Durante o procedimento, o órgão requisitou ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) a realização de inspeção para apurar eventuais irregularidades. O MPCE explica ainda que os relatórios das Comissões de Transição do ex-prefeito José Sarto (PDT) e do prefeito Evandro Leitão (PT) foram encaminhados ao TCE para análise financeira e orçamentária. "Caso surjam fatos passíveis de investigação ou indicação de prévia irregularidade ou ilicitude, as situações serão apuradas em procedimento específico", explica o MPCE.