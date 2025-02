Alto Santo: TRE forma maioria para cassar prefeito e vice-prefeita

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) formou a maioria para cassar os mandatos do prefeito Joeni (PP), e a vice-prefeita Genileuda (PT), do município de Alto Santo, distante 250,14 km de Fortaleza, por uso indevido das redes sociais e meios da Prefeitura para promover o então candidato durante as eleições de 2024.

O relator, desembargador Daniel Carvalho, afirmou que o gestor "gabaritou" quase todos os incisos da lei de condutas vedadas em meio ao pleito. O membro da Corte citou publicações em perfil institucional para autopromoção, doação de cestas básicas, uso de bem público, entre outros.