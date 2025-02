Bolsonaro pode ser preso após denúncia da PGR por trama golpista? Entenda cenários

PGR denunciou 34 pessoas, incluindo Bolsonaro e aliados militares; dois generais cearenses estão entre os acusados / Crédito: EVARISTO SA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi um dos alvos de denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) nessa terça-feira, 18, por suposta participação em trama golpista de 2022, planejada após o resultado das eleições, marcadas pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-presidente pode ser preso em dois cenários:

Preventivamente, caso seja verificado risco de fuga, ameaça à ordem pública ou à destruição de provas. Em regra, a prisão ocorre após condenação penal, quando não existe mais possibilidade de recursos. Já a prisão preventiva é uma forma de evitar possíveis interferências no andamento de processos e apurações, decretada por decisão judicial.

Em situações de prisão provisória, como a preventiva, ela é aplicada como medida extrema e deve ser requerida pela polícia ou pelo Ministério Público. Caso os réus sejam condenados, uma pena de prisão é fixada, há restrições de direito ou multa. Medidas cautelares Uma série de medidas cautelares também podem ser adotadas para garantir o cumprimento do processo sem intercorrências, como:

proibição de manter contato com outros investigados no mesmo processo;

comparecimento periódico à Justiça;

uso de tornozeleira eletrônica;

proibição de deixar a cidade onde reside. Denúncia Recebida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a acusação será avaliada pela Corte, que deverá decidir se a aceita ou não. Após denúncia da PGR, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deve notificar a defesa do ex-presidente, com um prazo de 15 dias para resposta

“A organização tinha como líderes o então presidente da república e o seu candidato a vice-presidente. Aliados a outras pessoas, dentre civis e militares, eles tentaram impedir de forma coordenada, que o resultado das eleições presidenciais de 2022 fosse cumprido”, consta no texto. Trama golpista de 2022 O plano de golpe de 2022, batizado de “Punhal Verde e Amarelo”, não era, segundo aponta a denúncia da PGR, uma ação isolada planejada pelo grupo integrado por Bolsonaro e aliados, entre civis e militares, conforme relatório de mais de 800 páginas da Polícia Federal (PF). O plano teria sido iniciado em 2021, com ataques sistemáticos contra o sistema eletrônico de votação, que ocorreram por meio de declarações públicas e na internet. Em 2022, durante o segundo turno, aparatos de órgãos de segurança teriam sido mobilizados para mapear e impedir eleitores de votar na oposição.

Essa atuação, de pessoas envolvidas na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), teria facilitado os atos de violência e depredação nas sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. A organização criminosa é acusada de pressionar, à época, o Comandante do Exército e o Alto Comando, para promover ações de força que impedissem a posse de Lula. A trama previa também o assassinato do presidente, além da morte seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ao todo, 34 pessoas foram acusadas pela PGR. Entre elas, os generais cearenses Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa na época, e Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, então chefe do Comando de Operações Terrestres (Coter).