PGR envia ao STF denúncia contra Bolsonaro por trama golpista

EX-PRESIDENTE Jair Bolsonaro / Crédito: EVARISTO SA / AFP

A Procuradoria-geral da República denunciará o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na investigação da trama golpista que tinha o intuito de deixá-lo no poder após as eleições de 2022, quando foi derrotado por Lula (PT). De acordo com O Globo, a acusação foi finalizada e será apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 18. Em seguida, o caso será endereçado ao relator do processo no STF, o ministro Alexandre de Moraes, para depois ser apareciado pela Primeira Turma.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda conforme apurado pelo O Globo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, escolheu a estratégia do fatiamento da denúncia. Dessa forma, ele não deve oferecer todas as acusações à Suprema Corte de uma vez.

Além de Bolsonaro, a denúncia o general Walter Braga Netto e membros da considerada "cúpula" da trama golpista. Entenda Após o resultado da eleição de 2022, marcada pela vitória do presidente de Lula, um esquema golpista estava supostamente sendo planejado para impedir a posse do petista. Bolsonaro seria um dos principais beneficiados. A denúncia deve detalhar como o ex-presidente teria participado da articulação do ato golpista, com base no relatório produzido pela Polícia Federal (PF). A peça deve abalar o bolsonarismo, ao mesmo tempo em que o governo Lula tem sua aprovação em declínio.