Bolsonaro apresentou 'minuta do golpe' a comandantes das Forças Armadas, disse Cid em delação

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), disse à Polícia Federal (PF) em acordo de colaboração premiada que a chamada "minuta do golpe" chegou a ser apresentada pelo ex-presidente aos comandantes das Forças Armadas. Segundo Cid, Bolsonaro mostrou apenas os fundamentos a serem implementados, sem mostrar as ordens de prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Teriam participado dessa reunião, no Palácio do Alvorada, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, do Exército, general Freire Gomes, e da Aeronáutica, brigadeiro Batista Júnior.

Cid disse que o ex-presidente "queria pressionar as Forças Armadas para saber o que estavam achando da conjuntura". Ele disse que Garnier era favorável a uma intervenção militar, enquanto Batista Júnior era "terminantemente contra qualquer tentativa de golpe de Estado", e Freire Gomes "um meio-termo dos outros dois generais".