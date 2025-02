Cearenses estão na lista de denunciados pela PGR por trama golpista; entenda participação

Generais Paulo Sérgio Nogueira e Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil; Alberto César Araújo/Aleam

Junto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dois cearenses integram lista de 34 denunciados pela Procuradoria-geral da República (PGR) na investigação da trama golpista após derrota nas eleições de 2022. São eles os generais Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa na época, e Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, então chefe do Comando de Operações Terrestres (Coter). Paulo Sérgio, de acordo com denúncia da PGR, integrava "o núcleo crucial da organização criminosa", de onde partiram as principais decisões e ações de impacto social. Já Estevam Theophilo "aceitou coordenar o emprego das forças terrestres conforme as diretrizes do grupo", diz o texto. Eles foram indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe em 21 de novembro de 2024.



O então ministro da Defesa participou de uma reunião, em julho de 2022, na qual Bolsonaro "concitou todos os ministros presentes a propagar seu discurso de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação". Paulo Sérgio endossou a narrativa de fraude e afirmou que a Comissão de Transparência Eleitoral seria "pra inglês ver".

"Aproveitando a presença dos Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica na reunião, instigou a ideia da intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral", consta em trecho da denúncia. Mesmo após o relatório de fiscalização do Ministério da Defesa não apontar fraude no pleito, Bolsonaro exigiu de Paulo Sérgio demonstração do contrário. Antes da divulgação oficial do relatório das Forças Armadas, o grupo chegou a minutar um documento afirmando que as ações de fiscalização realizadas configuravam "fato novo" para o

questionamento do resultado das eleições. Contudo, eles não conseguiram alterar a conclusão do relatório. Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp Segundo Mauro Cid, a organização criminosa conseguiu apenas que a divulgação do documento fosse evasiva quanto à possibilidade de fraudes no processo eleitoral. Em 9 de novembro de 2022, houve a publicação de nota oficial pelo Ministério da Defesa, informando o envio do relatório ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ofício encaminhado por Paulo Sérgio ao TSE assinalou que “o trabalho restringiu-se à fiscalização do

sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais”. Para evitar que a mensagem final fosse positiva, ele divulgou nova nota, no dia seguinte, "insinuando não ter sido descartada a possibilidade de fraude". Situação em que a PGR entendeu dar "ensejo à continuidade da execução dos planos da organização criminosa, mantendo em descrédito as instituições democráticas". Além disso, Paulo Sérgio participou da apresentação aos comandantes militares da primeira minuta, no dia 7 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada. Ele também foi responsável pela apresentação de uma segunda versão do decreto aos chefes militares, em reunião realizada no próprio gabinete do Ministério da Defesa, no dia 14 do mesmo mês.