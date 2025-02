Polícia do Rio faz ação para prender envolvidos em ataque à delegacia

A Polícia Civil do Rio prendeu seis criminosos suspeitos de participação em um ataque realizado por bandidos fortemente armados, na noite deste sábado (15), à 60ª DP, em Campos Elíseos, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As prisões ocorreram durante uma operação que está sendo realizada nas comunidades Vai Quem Quer, Rua 7, Santa Lúcia, Rasta e Rodrigues Alves, na cidade, para localizar e capturar os envolvidos no atentado. Ainda na ação, que continua em andamento, um homem foi morto e os agentes apreenderam uma granada e drogas.