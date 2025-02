Temperatura no CE pode aumentar até 4ºC com nova onda de calor

O Brasil deve enfrentar uma nova onda de calor nesta semana, inicialmente em áreas dos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, se estendendo, posteriormente, pelo Nordeste, segundo prognóstico divulgado no sábado, 15, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Ceará, o pico deve acontecer entre o domingo, 16 e a terça-feira, 18, quando a temperatura média do Estado pode ficar entre 3ºC e 4ºC mais quente que o normal.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM) , ocorre uma onda de calor quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos.

O período de calor extremo seguirá intenso por mais dias do que o previsto inicialmente. Há ainda chance de novos recordes, que podem atingir algumas cidades do Centro-Oeste, principalmente o Mato Grosso do Sul, e também do Nordeste. Cidades de Minas Gerais também podem chegar a registrar temperaturas de 40°C a 43°C.