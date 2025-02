Datafolha: Aprovação de Lula cai 11 pontos em 2 meses e é a pior dos 3 mandatos

Pesquisa Datafolha sobre governo Lula foi divulgada nesta sexta-feira, 14 / Crédito: Evaristo Sá/ AFP

O Instituto Datafolha divulgou nesta sexta-feira, 14, pesquisa com resultados preocupantes para o governo Lula. A aprovação do presidente caiu, em dois meses, de 35% para 24%, chegando a um inédito patamar para Lula em seus três mandatos presidenciais. A reprovação chegou a 41%, também recorde. Os que avaliam o governo Lula III como regular subiram de 29%, em dezembro de 2024, para 32%. O Datafolha ouviu 2.007 eleitores em 113 cidades, na segunda e na terça-feira desta semana, dias 10 e 11. A margem de erro geral é de dois pontos para mais ou menos.

Crises recentes O governo viveu dias turbulentos no início do ano, principalmente relacionados ao Pix. Com a divulgação de que o governo iria começar a fiscalizar transações superiores a R$ 5.000 pela modalidade instantânea de transferência bancária, o assunto viralizou nas redes sociais com informações falsas de que haveria uma taxação do Pix.

Outra questão que tem preocupado o governo é a inflação dos alimentos, que teve foco contrário piorado coma declaração de Lula de que sugerindo que, se um alimento está caro, é só não comprá-lo. Avaliação ruim A pesquisa aponta Lula com avaliação pior de todos os períodos dele como presidente, abaixo até do período do final de 2005, no auge da crise do mensalão, quando chegou a 28%. Principal nome da oposição, mesmo hoje inelegível, Jair Bolsonaro tinha, a essa altura do mandato, avaliação semelhante, com 40% de ruim/péssimo. No entanto, a aprovação era um pouco melhor, chegando a 31%.