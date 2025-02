PSDB desiste de incorporação ao PSD na esperança de ser alternativa de centro a PT e PL

Após flertes com PSD e MDB para uma possível fusão ou incorporação, presidente nacional agora defende a continuidade da existência do partido. O PSDB "não vai desaparecer", afirmou Perillo

"A partir de hoje, vou defender a continuidade do PSDB”, afirmou ao jornal mineiro O Tempo. "Vamos continuar dialogando, mas a prioridade é preservar a história e o legado do partido que muito contribuiu para melhorar nosso país", acrescentou.

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, recuou das negociações para incorporação do partido ao PSD ou ao MDB. Nesta quarta-feira, 12, Perillo defendeu que a sigla continue a existir em respeito ao legado construído.

Houve reações internas no partido à ideia de incorporação a PSD e o MDB. O caráter visto como fisiológico de ambos e disputas regionais eram obstáculos às negociações, com oposição inclusive no Ceará .

As negociações para a incorporação do partido tiveram impulso com as declarações de Perillo, que admitiu em janeiro o possível fim da trajetória política do PSDB como partido independente .

Plínio Valério (PSDB-AM) era até então o único senador do partido. Com p ingresso dos dois novos senadores, o PSDB volta a ter direito ao gabinete de liderança para a bancada, podendo concorrer e ocupar comissões e cargos de prestígio no Senado.

Figuras importantes do partido rejeitavam a ideia, apesar da pressão de uma ala de parlamentares preocupados com suas reeleições em 2026. Recentemente o partido contou com a filiação dos senadores Styvenson Valentim (PSDB-RN) e Oriovisto Guimarães (PSDB-PA), aumentando a bancada na Casa de um para três parlamentares.

Agora, ele afirmou que as negociações esfriaram, e avaliou ser preciso interrompê-las. Embora não descarte a possibilidade de retomada das conversas no futuro, no momento o partido tem planos solo para a eleição de 2026, com candidato a presidente. Em nota, afirmou que o PSDB "não vai desaparecer".

Para o presidente nacional da sigla, a polarização política, centralizada no PT do presidente Lula e no PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, engoliu o PSDB.

A professora do curso de Ciência Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Monalisa Torres, analisa que é difícil a incorporação do PSDB ao PSD ser bem sucedida.

Para não ficar refém da cláusula de barreira, o partido estuda agregar o Podemos à federação que atualmente conta também com o Cidadania. Nas disputas estaduais o partido pode ter candidatos em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Santa Catarina.

“O PSDB integrar o PSD é difícil. Eu digo isso considerando que o PSD hoje é uma máquina partidária. Se o MDB ocupou esse lugar de fiel da balança em outros momentos, hoje o PSD ocupa esse lugar. (Gilberto) Kassab é antes de tudo governista, embora o partido tenha um perfil mais conservador ele é governista. Então ele consegue transitar ali. ele consegue estar com o governo federal do PT, mas também no governo do Tarcísio (de Freitas, em São Paulo) apoiado pelo PL. O PSDB ser incorporado, se fundir com o PSD, faz com que suas liderança percam espaço e o partido de fato evapore”, analisa a pesquisadora.

Entretanto, ela aponta que, com a fragilidade atual, talvez o PSDB não consiga se reestruturar: "Ele precisa compor com outras forças. No campo da esquerda, a gente está vendo estratégia semelhante, com partidos menores de esquerda conversando e dialogando para ver uma composição ou uma federação para garantir uma sobrevivência sem estar à sombra de uma legenda maior que possa engoli los. Por isso algumas legendas de esquerda são resistentes a fazer uma federação com o PT”, destaca.

Em entrevista à Globonews na última terça-feira, Perillo afirmou que a cúpula tucana foi procurada por varias legendas, e deu a entender que o partido ainda tem esperanças em ser alternativa ao PT e PL.