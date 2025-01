PSDB confirma fusão e quer Eduardo Leite como candidato à Presidência

O PSDB confirmou a intenção de lançar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como candidato à Presidência da República em 2026. A informação é do presidente nacional do partido, Marconi Perillo, em entrevista à CNN Brasil nesta quarta-feira, 15. O dirigente partidário também afirmou que há planos para fusão ou incorporação com outra legenda ainda em 2025.

Segundo Perillo, Eduardo Leite tem o perfil que o partido considera ideal para liderar uma alternativa política no cenário nacional. O governador é descrito por ele como um político "culto, preparado e conciliador".

Perillo afirma que o governador gaúcho demonstrou resiliência ao enfrentar desafios como a pandemia da covid-19 e as enchentes de 2024, eventos que marcaram sua gestão no Rio Grande do Sul. Hoje, ele é um dos três governadores tucanos em exercício no País. Desde 2022, Leite tem se destacado como uma opção da chamada "terceira via" frente à polarização política no Brasil. Embora tenha renunciado ao cargo de governador naquele ano para disputar a Presidência, acabou desistindo da candidatura devido a conflitos internos no PSDB. Optou, então, por concorrer novamente ao governo estadual, tornando-se o primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul desde a redemocratização. No final de 2025, durante uma visita a Pequim, na China, Leite afirmou que ainda não é o momento para discutir seu papel nas eleições de 2026, mas demonstrou "disposição" para concorrer à Presidência.