16 deportados permanecem em Fortaleza, os outros seguem para Belo Horizonte

Operação de acolhida contou com a integração de vários órgãos do governo federal e estadual

Dos 111 brasileiros que desembarcaram no Brasil na tarde desta sexta-feira, 16 vão permanecer no Ceará, confirmou o defensor público da União, Edilson Santana. Os demais brasileiros seguiram em voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para o aeroporto de Confins em Belo Horizonte.

“Embarcou em um voo com as pessoas que foram conduzidas a Belo Horizonte. Como vocês sabem, algumas das pessoas desceram aqui em Fortaleza e outras foram embarcaram no avião da FAB para Belo Horizonte, acompanhadas inclusive do defensor público geral federal e aqui, além de mim, participou também o defensor público chefe da Unidade, dr. Carlos Eduardo Paz”, disse o defensor aos jornalistas.



Ainda de acordo com o defensor, o órgão tem preocupação com possíveis violações dos direitos dos deportados, atendendo os compatriotas de forma individual. “A Defensoria Pública está atenta a eventuais violações de direitos humanos que possam ter ocorrido”, completou ele.



Já a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Janine Mello, exaltou que a operação ocorre de forma articulada com os Ministérios das Relações Exteriores, Itamaraty, do Ministério da Defesa, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Social e dos Direitos Humanos.