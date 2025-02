Após tensão com EUA, novo avião com 111 deportados chega ao Brasil

Um segundo avião com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou nesta sexta-feira (7) ao Brasil, depois das críticas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva às autoridades americanas pelo "tratamento degradante" a outro contingente de brasileiros expulsos no fim de janeiro.

O voo procedente da Louisiana aterrissou em Fortaleza, no Ceará, por volta das 16h15, constatou um fotógrafo da AFP.