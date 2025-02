Voo com brasileiros deportados dos EUA deve chegar a Fortaleza às 16h07min

Avião da Força Aérea Brasileira já está em Fortaleza e levará parte dos deportados brasileiros para Minas Gerais. / Crédito: Marcelo Bloc / O POVO

O voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos (EUA) deve pousar em Fortaleza nesta sexta-feira, 7, a partir das 16h07, com o segundo grupo de repatriados do Brasil desde que o presidente americano, Donald Trump, assumiu a Casa Branca e iniciou ações contra imigrantes irregulares no país. O voo traz 111 pessoas deportadas, sendo 80% do grupo com origem de Minas Gerais. Ao desembarcarem, haverá avaliação de quem quer seguir para o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, num avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Não há informações de que há cearenses entre os deportados.

A aeronave da FAB que fará o transporte de parte do grupo para Minas Gerais já está no Aeroporto de Fortaleza, aguardando os repatriados brasileiros.

Logística A ideia por trás do desembarque no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará, e não em Belo Horizonte, em Minas Gerais, é evitar que os brasileiros sobrevoem o território nacional algemados. A sugestão sobre a decisão da chegada dos repatriados partiu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após reunião no Ministério das Relações Exteriores nessa segunda-feira, 3. O número de nacionais não foi divulgado até o momento, além de não terem sido informados detalhes da logística e da acolhida. Também não há confirmação de que Fortaleza passará a receber todos os demais deportados, que antes chegavam em Belo Horizonte, ou se será apenas neste voo. Primeiro voo de repatriados

O primeiro grupo de 88 brasileiros deportados - entre homens, mulheres e crianças - na gestão Trump chegou ao País em 24 de janeiro, em uma sexta-feira. Ao desembarcarem em Manaus, após a aeronave que os transportava apresentar falhas técnicas, o Governo teve conhecimento das algemas usadas.

O uso das algemas gerou forte repreensão do Governo Lula. À época do episódio, o Itamaraty afirmou em nota que “que o uso de algemas e correntes viola os termos de acordo com os EUA, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados”, além de ter apontado que cobraria esclarecimentos do governo norte-americano. Após convocação do Itamaraty, o encarregado dos negócios da embaixada americana em Brasília, o diplomata Gabriel Escobar esteve em reunião na segunda-feira, 27 de janeiro, com a secretária de Comunidades Brasileiras no Exterior e Assuntos Consulares e Jurídicos do Ministério das Relações Exteriores, Márcia Loureiro, em Brasília, para tratar sobre a deportação de brasileiros. Em segunda visita ao Ministério, Gabriel Escobar, pediu “desculpas” ao Itamaraty na última quarta-feira, 29, devido a crise ocasionada pela deportação dos imigrantes brasileiros algemados.