Evandro diz que terá conversa com Lula em Brasília: "Para a saúde de Fortaleza"

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), disse que terá uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília, para solicitar ajuda para “uma condição melhor para a saúde de Fortaleza”. A declaração foi dada em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 3, em sessão de abertura do período legislativo 2025 da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). “Temos já uma audiência marcada com o presidente Lula, deveremos estar indo até o dia 15 de fevereiro agora próximo. Nós deveremos estar indo a Brasília para conversar com o presidente Lula, também solicitar ajuda no sentido de que a gente possa estar dando uma condição melhor para a saúde de Fortaleza”, informou o petista.

Evandro contou, ainda, que "além de tudo isso", a secretária da Saúde está dialogando com os profissionais da área. Em meio às perguntas, o prefeito destacou a parceria com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), sobre os repasses para o Instituto Dr. José Frota (IJF).

“Conseguimos também uma parceria com o governador Elmano, a quem eu quero aqui agradecer o aumento, o incremento de um repasse dos valores para o IJF. Nós tínhamos repassado anteriormente R$ 6 milhões por mês. Nós agora teremos o incremento, passaremos para R$ 10 milhões por mês. Um incremento de quase R$ 50 milhões por ano”, segundo Evandro Leitão. O prefeito adiantou que, nos próximos meses, “provavelmente nos próximos 90 dias”, a gestão estará “montando um plano para todos os 134 postos de saúde” de Fortaleza, para ter “um novo funcionamento, ter um novo conceito”. Crise na saúde No período de transição entre as gestões do ex-prefeito José Sarto (PDT) e do atual prefeito, Evandro Leitão, o IJF passou por momentos difíceis no seu funcionamento. A falta de insumos e de alimentação para os pacientes da instituição emergiram no fim de 2024.