Prefeito reeleito de Cariré tem esposa, cunhado e sobrinho governando municípios vizinhos

Antônio Martins se tornou líder influentes em municípios da Região Norte do Ceará

A agora prefeita de Groaíras foi candidata com o nome de urna de “Virgínia do Antônio Martins”. O prefeito foi gigura constante nos materiais de campanha da chapa da também pedetista.

Se o fenômeno de casais eleitos para administrar diferentes municípios se repetiu pelo Ceará, Antônio Martins (PDT) foi além. Ele foi reeleito prefeito em Cariré, a 256,58 quilômetros de Fortaleza e iniciou o quarto mandato. A esposa, Virgínia Aguiar (PDT), foi eleita prefeita no município vizinho, Groaíras. A influência político-familiar se amplia pelas redondezas.

Os dois ingregram o grupo de prefeitos do PDT após a migração de aliados do senador Cid Gomes que, assim como ele, foram para o PSB. O PDT havia sido o maior vencedor em 2020, com 67 prefeituras, agora tem apenas cinco municípios na conta.



Bem próximo do reduto de Martins, cerca de 50 quilômetros de Cariré, voltou ao cargo de prefeito de Coreaú Edézio Sintonio (PSB), irmão de Virgínia e, portanto, cunhado de Antônio Martins.

Edézio tinha sido eleito também em 2020, mas teve o mandato cassado por abuso de poder econômico e compra de voto, em decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também determinou eleições indiretas para mandato tampão com duração até 31 de dezembro. Até o fim do ano passado, a Prefeitura era comandada por Renato Mascarenhas, que havia sido escolhido em eleição indireta pela Câmara Municipal. Marcarenhas é aliado de Edézio.