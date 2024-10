Fulanos de sicranos: candidatos no Ceará usam nome de urna para reforçar laços políticos

Prática é tradicional na política, sobretudo em cidades do Interior onde é comum identificar ou conhecer alguém por relações que tem com aliados ou familiares

No Ceará, as eleições de 2024 registram diversos candidatos a prefeito que utilizam do “nome composto” na urna, usando o próprio nome e complementando com uma referência a um ator político conhecido no contexto local. A prática é tradicional, sobretudo em cidades do Interior onde é comum identificar ou conhecer alguém por “fulano de sicrano” ou “beltrano do fulano”.

É possível exemplificar com casos recentes, inclusive na Capital. Em 2020, o então candidato a prefeito de Maracanaú, Júlio César Filho, aderiu ao nome de urna “Julinho líder do Camilo”. Uma referência ao então governador Camilo Santana (PT), visto como um bom cabo eleitoral por Julinho, que exerceu a função de líder do governo Camilo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Neste ano, a candidata a vereadora de Fortaleza Isabella Antônnia Casale Rocha Carneiro Leão (PL), esposa do deputado estadual Carmelo Neto (PL), utilizará o nome do marido na urna, se identificando como “Bella Carmelo”. A alcunha foi alvo de questionamento do Ministério Público Eleitoral devido à inclusão do nome do esposo. Bella alegou ser conhecida pelo nome do marido e outras questões para manter a nomenclatura, o que foi acatado pela Justiça.

Outro caso recente envolve a candidata a vereadora Dayane Costa (Podemos), que tentava utilizar a alcunha de “Dayane do Sarto”, em referência ao prefeito de Fortaleza, na urna. No entanto, a Justiça barrou o uso da alcunha. Como noticiou a coluna Vertical, do O POVO, a defesa da candidata citou precedentes e alegou que a mudança poderia causar graves prejuízos à campanha; no entanto, a Justiça entendeu que a documentação apresentada não demonstrou fundamentação verossímil quanto à utilização do nome.