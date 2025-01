Próximo presidente da Assembleia diz que visitará MPCE e tratará de rachadinha para agiota

Romeu Aldigueri assumirá presidência da Assembleia Legislativa no próximo sábado, 1º de fevereiro / Crédito: FERNANDA BARROS

O presidente eleito da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Romeu Aldigueri (PDT), informou que visitará o Ministério Público do Ceará (MPCE) para tratar do caso de um deputado estadual suspeito de envolvimento com rachadinha. "Tão logo a gente assuma, eu vou fazer uma visita institucional ao Ministério Público, até porque nós somos a favor da transparência. Isso é uma demanda dos próprios deputados. Nós iremos visitar o procurador-geral de Justiça para nos inteirarmos dos fatos", informou o presidente eleito em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 27, antes da reinauguração da sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no bairro Cambeba, em Fortaleza.

Segundo Aldigueri, a Assembleia ainda não foi notificada sobre o caso. "Nós não tomamos conhecimento de absolutamente nada. Eu estive com o presidente em exercício, deputado Fernando Santana (PT), que está agora no mês de janeiro com a assunção do então presidente Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza, e [ele] também não recebeu nenhuma notificação", contou.