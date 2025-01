Evandro anuncia Bosco Monte como coordenador de Assuntos Internacionais

Bosco é fundador e presidente do Instituto Brasil África. É doutor em educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e tem pós-doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB).

Recebeu, em 2018 e 2023, a comenda da Ordem do Rio Branco, maior honraria do Ministério das Relações Exteriores.Tem também larga trajetória de contribuição como articulista do O POVO.