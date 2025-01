BBB 25: políticos cearenses entram no "jogo das duplas" com inspiração no reality show

Irmãos e casais estraram na brincadeira dos participantes do BBB e postaram memes na internet

Inspirados no formato de reality shows como o Big Brother Brasil, políticos cearenses e seus parentes têm postado nas redes sociais fotos e montagens em que aparece juntos de parentes e aliados políticos, o que pode ser considerada uma estratégia descontraída para se conectar com o público e reforçar posições no cenário local.



Os "herdeiros políticos" e "cônjuges" estão cada vez mais presentes na cena pública, assumindo papéis de destaque em campanhas, como foi possível notar em 2024, quando mais uma vez políticos e seus parentes disputaram vagas para cargos diferentes ou em municípios vizinhos. A estratégia tem ganhado força, especialmente em um contexto em que a popularidade e a identificação pessoal com os eleitores se tornam tão importantes quanto as propostas de governo.