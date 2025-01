Prefeitura de Sobral anuncia novos diretores da Santa Casa de Misericórdia

Imagem de apoio ilustrativo: durante a reunião, a secretária de Saúde detalhou as atividades previstas para os próximos três meses, prazo estipulado para o fim da intervenção administrativa da Prefeitura / Crédito: Prefeitura de Sobral/Reprodução

Os médicos José Ueides Fechine Júnior e Lizandro de Andrade Teles assumiram, respectivamente, os cargos de diretor-geral e diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS). O anúncio foi feito na última quinta-feira, 2, durante uma reunião extraordinária que reuniu coordenadores de enfermagem, médicos e administrativos. A apresentação da nova diretoria foi conduzida pela secretária de Saúde do Município, a médica Michelle Alves Vasconcelos Ponte. A indicação dos novos gestores foi realizada sob liderança do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil).

Durante a reunião, a secretária detalhou o funcionamento da nova dinâmica para os próximos três meses, prazo estipulado para o fim da intervenção administrativa da Prefeitura.

Segundo a titular da pasta, além do compromisso com a eficiência e humanização dos serviços de saúde oferecidos pela SCMS, a nova gestão da Prefeitura de Sobral vai “ouvir e buscar solucionar todas as demandas possíveis”. Durante seu discurso de apresentação, o pediatra neonatologista José Ueides, ressaltou a importância do trabalho em equipe para o sucesso da nova gestão. O novo diretor técnico, também pediatra neonatologista, Lizandro de Andrade, destacou a relevância da Santa Casa como referência em saúde para mais de 50 municípios da região Norte do Ceará. Santa Casa permanece sob intervenção da Prefeitura de Sobral Idealizada por dom José Tupinambá da Frota, primeiro bispo da diocese de Sobral, o equipamento de saúde tem como missão a assistência aos mais pobres. Em 29 de setembro de 2022, o então prefeito Ivo Gomes (PDT) decretou a intervenção da prefeitura no equipamento, assumindo integralmente a gestão do hospital por meio do Decreto Nº 3.004. Na ocasião, a ex-secretária de saúde, Regina Carvalho, foi nomeada interventora.

À época, a Prefeitura sobralense declarou que a decisão foi motivada após uma auditoria contratada pela Secretaria de Saúde do município revelar um acúmulo de dívidas, decorrente de uma “grave desorganização administrativa”. O endividamento teria causado a interrupção da prestação de serviços aos pacientes. Em junho do mesmo ano, a Santa Casa de Sobral chegou a emitir uma nota denunciando o risco de fechamento, alegando um prejuízo mensal na ordem de R$ 2,5 milhões. Nas redes sociais, o então prefeito Ivo Gomes negou a paralisação das atividades, rebatendo que a informação sobre a suspensão das atividades era de cunho eleitoral. As rusgas entre a antiga gestão da Prefeitura de Sobral, liderada por Ivo Gomes, e o bispo do município, dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, que até então comandava a Santa Casa, eram públicas. O pedetista chegou a acusar o líder religioso de articulação política com o pré-candidato da oposição ao governo cearense, à época, Capitão Wagner.