Anunciado secretário de Sobral, ex-assessor de Oscar recusa convite para assumir Comunicação

Ao O POVO , Fabner contou que a decisão tem motivação pessoal, que demanda estadia na Capital. “Uma secretaria municipal exige muito tempo e eu tenho umas questões familiares que surgiram agora depois do Réveillon que vão acabar demandando a minha atenção e não vou poder me dedicar 100%, porque acaba tendo que ficar morando lá. Essa é a questão principal”, disse nessa quinta-feira, 9.

Fabner Utida recusou convite para assumir a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Sobral , município distante 243 quilômetros de Fortaleza e localizado na Região Norte do Ceará. Ele comunicou a decisão ao prefeito Oscar Rodrigues (União Brasil) na terça-feira, 7.

Tudo indica, segundo Fabner, que a equipe deve contar com alguma assessoria técnica dele, mas isso ainda será alinhado. Ele ponderou não haver animosidade ou acordo sobre a recusa e que também pesou o fato de ter que ficar "restrito a uma conjuntura de mercado só", tendo em vista outros clientes que atende.

O ex-assessor mencionou que a conjuntura local foi outro fator que contribuiu para a decisão, que acabou “gerando uma pressão desnecessária” pelo fato de ele ter trabalhado na campanha eleitoral do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB), em 2016, contra o filho do atual prefeito Oscar, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil).

“No próprio período da campanha, isso teve muita tensão. Aquelas coisas de acharem que eu era algum espião dos Ferreira Gomes. Esse tipo de fofoca. Com a condução do processo, os resultados das pesquisas e a vitória, ficou óbvio que sou um profissional técnico. Não é porque fiz a campanha do Ivo que eu seria boicotador de outra eleição. Isso ficou claro. Obviamente, essa situação passou a existir também depois da eleição. Não foi só agora na indicação para eu ser secretário”, pontuou.