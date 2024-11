André Fernandes posta vídeo ao lado de Bolsonaro: "2026 é logo ali"

André Fernandes e Bolsonaro projetam eleições de 2026 Crédito: Reprodução Redes Sociais

O deputado federal André Fernandes (PL) fez uma publicação ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais no início da noite desta quinta-feira, 14. No vídeo, Bolsonaro agradece aos votos que André recebeu nas eleições municipais de Fortaleza e afirma que 2026 "é logo ali". "Meus agradecimentos a quem votou no André, faltou um pouquinho só, mas na próxima vez eu tenho certeza que vai dar certo. E dizer a vocês que 2026 é logo ali. Quanto mais nos atacam, vocês entendem que estamos no caminho certo" declarou Bolsonaro em vídeo.

André Fernandes obteve 49,62% dos votos no segundo turno para a prefeitura municipal de Fortaleza, ficando atrás do prefeito eleito Evandro Leitão (PT). A diferença foi de pouco mais que dez mil votos. Durante a campanha, Bolsonaro esteve na Capital somente no primeiro turno.