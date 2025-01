Posse de Maduro: bolsonaristas reagem à prisão de Corina e postura de Lula sobre Venezuela

Entre os críticos, o deputado federal Nicolas Ferreira (PL-MG) utilizou as redes sociais para criticar o governo de Maduro. Na publicação, o parlamentar comenta um vídeo do presidente do Chile, Gabriel Boric , em que ele qualifica o governo de Maduro como uma ditadura.

“Pelo menos alguém de esquerda reconhece ao menos que Nicolás Maduro é um ditador. O óbvio sendo dito pelo presidente do Chile”, compartilhou o deputado nessa quinta-feira, 9, no X, antigo Twitter.

Prisão de María Corina repercute

O senador Marcos Rogério (PL-RO) também se manifestou e teceu críticas ao governo do presidente venezuelano após episódio em que a principal líder de oposição do País, María Corina, foi presa e, em seguida, solta. O caso foi desmentido pelas autoridades venezuelanas. A prisão “é mais uma demonstração do caráter autoritário do regime de Nicolás Maduro”, escreveu em suas redes sociais.

“Após mais de cinco meses sendo perseguida e forçada à clandestinidade, sua detenção representa um grave ataque à democracia e aos direitos humanos”, completou o político. O senador cobrou também o governo brasileiro a se posicionar “de forma clara e firme contra esse abuso” para defender “os valores democráticos e os direitos fundamentais”.

Em concordância com o senador, o chefe do Executivo estadual de Goiás, Ronaldo Caiado (União-GO), também cobrou atitude do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O governo Lula tem a obrigação moral de cancelar a ida do embaixador brasileiro à posse do ditador Nicolás Maduro”, disse no X.