Nicolás Maduro, 'um presidente dos trabalhadores' que governa com mão de ferro

O presidente Nicolás Maduro celebra em frente a uma multidão no palácio do governo venezuelano: veste uma jaqueta militar e chapéu de camponês, empunhando a espada de um herói da guerra civil do século XIX. "A vitória nos pertencerá para sempre, a vitória é nossa!", exclama Maduro, ungido por Hugo Chávez como sucessor, e que amplia seu poder em meio a questionamentos sobre sua reeleição e acusações de violações de direitos humanos, enquanto tenta retratar a imagem de um homem comum, "um presidente dos trabalhadores".

Seu terceiro mandato (2025-2031) o projeta para 18 anos no poder, mais do que Chávez, que passou 14 anos no palácio presidencial (1999-2013), e perdendo apenas para o ditador Juan Vicente Gómez, que governou por 27 anos (1908-1935).

"Em 10 de janeiro e os anos que estão por vir serão anos de paz, serão anos de prosperidade, de soberania e independência plena", prometeu Maduro. Alto, com um bigode espesso, este ex-motorista de ônibus e líder sindical de 62 anos explora os estereótipos de "homem do povo". Evoca um passado de vida simples em longas noites de televisão com Cilia Flores, sua esposa e "primeira combatente", uma poderosa dirigente nos bastidores.

Formado em Cuba, Maduro foi parlamentar, ministro das Relações Exteriores e vice-presidente de Chávez. Ele conseguiu eliminar a resistência do Partido Socialista da Venezuela (PSUV), que está no poder, e manteve a oposição sob controle com apoio militar. - "Indestrutível" -

Classificado como "ditador" por seus opositores, Maduro foi designado por Chávez como seu herdeiro político em 9 de dezembro de 2012, antes de o então presidente viajar para Cuba para tratar um câncer, do qual morreu três meses depois. Sua "opinião firme, plena como a lua cheia", era de que seu então vice-presidente deveria sucedê-lo. Durante seu governo, manifestações maciças foram duramente reprimidas por militares e policiais em 2014, 2017 e 2019, com centenas de mortos.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) abriu uma investigação por crimes contra a humanidade. Maduro também manobrou em meio a uma série de sanções internacionais após sua reeleição em 2018, boicotada pela oposição e não reconhecida por mais de 50 países. Permaneceu no cargo apesar de uma crise econômica sem precedentes no país de 30 milhões de pessoas, com o PIB encolhendo 80% em uma década e quatro anos consecutivos de hiperinflação.