Geraldo Accioly critica nomeação de Márcio Martins: "Pior besteira que Evandro fez"

"Está gerando um profundo mal-estar aí dos petistas, só que o povo não tem coragem de dizer. Vai gerar um mal-estar na reunião do secretariado. Isso aí foi a pior besteira que o Evandro fez, foi colocar esse cidadão aí", disse Accioly em entrevista nessa segunda-feira, 6, ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN .

Petista histórico, o sociólogo Geraldo Accioly criticou o correligionário e prefeito Evandro Leitão por escolher o vereador Márcio Martins (União Brasil) para assumir o Secretaria Executiva Regional 10. Para ele, a ação se apresenta como "dormir com o inimigo", tendo em vista que o parlamentar é do partido do opositor Capitão Wagner e apoiou André Fernandes (PL) no segundo turno das eleições de Fortaleza.

Ele entende que "não havia necessidade para a governabilidade do Evandro". Questionado pelo jornalista Jocélio Leal sobre o nome de Martins passar por uma articulação do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), via as lideranças petistas Camilo Santana e Elmano de Freitas, Accioly continuou considerando a nomeação "ruim para o PT como um todo". Com a saída do vereador da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), assumiu o primeiro suplente do partido, que é neto de Pessoa, René Pessoa.

"Roberto Pessoa, tudo bem, é um aliado aí, dá um outro jeito de compensar isso de outra forma. É muito ruim fazer esse tipo de compensação, mas respeita-se, né? O que é que se pode fazer? Mas, eu discordo completamente", afirmou o petista histórico.

Geraldo prevê ainda que, "daqui a dois anos", Martins terá que sair do secretariado. "Esse cara não pode ir até o final da gestão. Como é que nós vamos manter um cidadão desse, numa Regional dessa, partindo do princípio que o governo vai dar certo? Vai ter disputa de voto. Como é que nós vamos deixar um cara desse lá, defendendo a direita, se o governo é de esquerda, é do PT? Isso aí, para mim, eu acho que foi péssimo".