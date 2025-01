Posse de vereadores em Fortaleza é marcada por manifestações contra e a favor de Bolsonaro

Com bradares de 'Bolsonaro 2026' e 'Bolsonaro na cadeia', parlamentares trouxeram clima de polarização da política nacional para a CMFor

Manifestações a favor e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcaram a cerimônia de posse dos 43 vereadores de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira, 1º, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Terceira vereadora mais votada de Fortaleza, Bella Carmelo (PL) foi a primeira do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro a tomar posse e quebrou o protocolo na hora da assinatura de posse do mandato. Todos os parlamentares afirmam 'assim o prometo', confirmando o juramento de minutos antes, para então realizar a assinatura.