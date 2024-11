OAB-CE: Natural do RJ, Christiane Leitão receberá título de cidadã cearense na Alece

Os deputados estaduais aprovaram nesta quinta-feira, 21, a concessão do título de cidadã cearense para Christiane Leitão, presidente eleita e atual vice da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), secção Ceará. A solenidade de entrega ocorrerá durante a sessão plenária alusiva ao Dia da Mulher Advogada, no próximo 16 de dezembro, às 17 horas, no Plenário 13 de Maio, na sede da Alece.

Natural do Rio de Janeiro, Christiane será a primeira mulher a presidir a entidade desde a fundação, em 1933. Para a autora da proposição, deputada Juliana Lucena (PT), "a eleição de Christiane é um símbolo de avanço, inspiração e coragem para todas as mulheres que sonham em transformar a sociedade".