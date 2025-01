Christiane Leitão toma posse hoje como 1ª mulher presidente da OAB-CE

Em sessão solene, a nova gestão da Ordem dos Advogados do Brasil - Ceará para o triênio 2025-2027 tomará posse nesta quinta, 2. O evento marcará a chegada à presidência da OAB-CE da primeira mulher a comandar a entidade

Christiane Leitão será a primeira mulher a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) desde a fundação, em 1933. A nova gestão da OAB-CE para o triênio 2025-2027 toma posse nesta quinta, 2, às 17 horas, em cerimônia solene que será realizada no auditório Miguel Oscar Viana Peixoto, na sede da instituição.

“Estou certo de que Christiane e sua equipe conduzirão a instituição com excelência e compromisso, fortalecendo ainda mais nossa classe”, afirmou.

Ela integra a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Ceará, o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) e o Instituto dos Advogados do Ceará (IAC). Atualmente, é professora universitária e secretária-geral da Comissão Nacional da Mulher Advogada.

Christiane Leitão, que assume o cargo com uma trajetória marcada pela defesa da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres, destacou a importância de sua eleição.

“Ter a oportunidade de ser a primeira mulher presidente da OAB-CE é um marco não apenas na minha carreira, mas para todas as mulheres advogadas que buscam seu espaço. Nossa gestão será pautada pela inclusão, inovação e fortalecimento da advocacia, com foco nas necessidades da classe e no respeito às suas prerrogativas”, disse Christiane.