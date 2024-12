Pacatuba: Carlomano e Júnior Mano são alvos de ação por fraude em contratos de limpeza

A ação ocorre por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Pacatuba e requer, como reparação de dano, a devolução de R$ 1.090.958,03 aos cofres públicos. São acusados o ex-prefeito do município, Carlomano Marques (MDB), o ex-secretário de infraestrutura, Luiz Hernani de Carvalho Junior , além do deputado federal cearense Júnior Mano (PL) e do empresário Marcos Ronniely Pedrosa.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) entrou com uma ação na Justiça contra ex-gestores e empresários de Pacatuba, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) , por Improbidade Administrativa com reparação de danos. Eles são investigados por um suposto superfaturamento na contratação de serviços de limpeza urbana e manutenção do aterro sanitário da cidade.

A denúncia de irregularidades partiu de vereadores de Pacatuba. Segundo investigação do MPCE, a construtora Smart Eileri foi contratada pela Prefeitura sem licitação, no ano de 2017, sob justificativa de urgência, quando o ex-prefeito Carlomano Marques estava iniciando a gestão.

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) realizou inspeção em 2017 e, de acordo com o MPCE, identificou algumas irregularidades, como a falta de medição que pudesse comprovar a execução dos serviços que foram contratados, além da ausência de documentos importantes sobre o orçamento, projeto, fiscalização e execução. Também foi apontado diferença nos equipamentos contratados e os apresentados, como no caso dos veículos, que no edital exigia que tivessem no máximo 10 anos, mas na realidade tinha 40 anos.

A investigação mostra ainda que, mesmo contratados pela empresa Smart Eireli, os funcionários utilizavam equipamentos de proteção individual e material de limpeza da Prefeitura. No entendimento do MPCE, “a estratégia de contratar mão-de-obra, material de EPI, fardamento e ferramentas foi uma forma de justificar o aumento de 165% em relação ao ano anterior”, mas, no caso, eles trabalhavam com materiais fornecidos pela Prefeitura de Pacatuba.

O POVO buscou contato com o ex-prefeito Carlomano Marques e também com o deputado federal Júnior Mano, mas não obteve êxito. A matéria será atualizada em caso de resposta deles.