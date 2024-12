Câmara de Sobral terá disputa pela presidência com chapas ligada a Oscar e Ivo

A eleição acontece no dia 1º de janeiro, quando os vereadores vão tomar posse. Situação teve reviravolta após mobilização do PSB, Podemos e Federação PT, PV e PCdoB

Geralmente, as Câmaras Municipais não registram disputas pela Mesa Diretora. É comum que apenas uma chapa se inscreva e seja eleita ali mesmo depois da posse, no dia 1º de janeiro. Em Fortaleza, isso deve acontecer. Em Sobral, município distante 233,78 km da capital, no entanto, duas chapas foram protocoladas e devem disputar o controle do parlamento municipal.

De um lado, a chapa encabeçada pelo vereador eleito Chico Joia Júnior (União Brasil), sobrinho do prefeito eleito Oscar Rodrigues (União Brasil). Do outro, nomes do PSB e Podemos, siglas que deram sustentação à candidatura de Izolda Cela (PSB), nome indicado para concorrer à Prefeitura pelo atual prefeito Ivo Gomes (PSB).