Sobral: com membros da equipe de transição, vice e primeira-dama, conheça secretariado de Oscar

A equipe que vai comandar Sobral, sob a gestão do prefeito Oscar Rodrigues (União Brasil), vai ser formada por membros do grupo de transição que já vinham atuando ao lado do prefeito eleito. Além deles, o secretariado de Oscar terá espaço para a vice-prefeita eleita, Dra Imaculada (MDB), que será ouvidora-geral, e para a primeira-dama, Vanessa Braga, futura secretária de Assistência Social. Segundo a equipe de comunicação do prefeito, a nova gestão vai seguir um ideal descentralizado, compartilhado e mais próximo da população. É ressaltado que os nomes misturam quadros técnicos com decisões políticas.

Um dos nomes antecipados ao O POVO é o de Cynira Sampaio. Ela irá assumir a pasta da Educação. Ela é doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), em Lisboa, Portugal. Em 2017, concluiu o mestrado em Gestão Pública na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Seu currículo traz ainda ser especialista em Gestão, Coordenação, Planejamento e Avaliação Escolar, Educação Especial e Inclusiva, Didática do Ensino Superior e Auditoria na Educação.

Outro nome de confiança de Oscar é o ex-vereador Zezão, que irá assumir a Secretaria de Governo. Advogado, ele é o atual chefe de gabinete de Oscar na Assembleia. Zezão foi vereador de Sobral por

oito legislaturas (1989 a 2020) tendo ocupado todos os cargos da Mesa Diretora e, por duas vezes, presidente da Câmara de Sobral.

A Câmara Municipal deve ter mudanças com a ida de Hermenegildo Neto (MDB) para Secretaria de Infraestrutura. Ele é engenheiro civil formado pela Universidade de Fortaleza e empresário no ramo de construção civil. O currículo tem também o cargo de professor universitário na Universidade Estadual Vale do Acará (UVA).

Exerceu a função de coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs).

Ele foi vereador de Sobral de 1997 a 2016, sendo presidente da Câmara os biênios de 2007 a 2008 e de 2009 a 2010. Voltou a ser eleito este ano.

Na Juventude, o nome será Igor Bezerra, ex-vereador do município. Ele foi diretor-geral da Associação de Jovens Empresários de Sobral (AJE) e foi eleito delegado do Conselho Regional de Administração (CRA-CE). Em 2017, assumiu como secretário da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer de Sobral na primeira gestão de Ivo Gomes (PSB). Em 2020, ficou na suplência, mas chegou a assumir como vereador de Sobral pelo PDT. Michele Alves será secretária de Saúde. Ela já integrava, assim como os demais, a equipe de transição. Ela é doutora em Ciências da Educação, mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em educação profissional e clínico cirúrgica.

Possui experiência em Gestão e Assistência de Serviços de Saúde. Atuou na implantação e gestão de Serviço de Urgência e Emergência de Sobral, na assistência e gerenciamento de serviços da Santa Casa de Misericórdia do município e como enfermeira da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa). Desenvolve atividades de Monitoramento (Ministério da Educação), indicadores de saúde e formação de profissionais para o SUS. Ela é coordenadora do Centro de Saúde do Centro Universitário Inta (Uninta), fundado por Oscar.

Ivo cobrou secretários de Sobral Na sexta-feira, 27, Ivo disse estar "muito preocupado" com a demora no anúncio dos nomes que comporão o secretariado municipal da gestão do prefeito eleito. "Falta menos de uma semana para posse do novo prefeito. Não tem um secretário escolhido ainda", iniciou. "Mas eu estou muito curioso, por assim dizer, para entender como é que é esse negócio, porque a essa altura do campeonato, todo mundo está com seus secretários divulgados e os secretários escolhidos estão na secretaria se inteirando dos problemas, porque a vida continua", disse Ivo em entrevista jornalista Ivo Aragão, do portal O Sobralense. Na oportunidade, Ivo lembrou que ele e a equipe estão saindo da gestão. "Eu vou-me embora, meus secretários vão embora. Quem é que vai tomar conta disso? Estou muito preocupado. Embora não seja atribuição minha me preocupar mais com isso, mas eu acho que vocês da imprensa, por exemplo, precisam ficar vigilantes porque a vida continua normalmente. Os políticos têm a mania de achar que a vida gira em torno deles, e não é", complementou.