Sobral: saiba como será a cerimônia de posse de Oscar Rodrigues

A cerimônia de posse dos prefeitos eleitos no pleito municipal de 2024 ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2025. Neste dia, Oscar Rodrigues (União), vitorioso na votação, e a futura vice-prefeita, Dra. Imaculada (MDB), serão empossados como gestores de Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza.

O evento acontecerá no Plenário da Câmara Municipal a partir das 15 horas, com os 21 vereadores eleitos tomando posse de seus mandatos em sessão presidida pelo parlamentar mais votado, no caso, Carlos do Calisto (PSB).