Sarto diz que tem sentimento de 'dever cumprido' e que o 'futuro a Deus pertence'

Sem conseguir a reeleição, o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) não expôs quais serão os próximos passos na vida política, mas informou que em "2025, para começar", vai tirar uns dias de férias. "Trabalhando muito durante esses quatro anos, mas o futuro a Deus pertence", disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 26, no Paço Municipal, no Centro.

"O meu sentimento é de gratidão a Deus por ter me dado a honra e o privilégio de fazer a gestão de Fortaleza durante quatro anos. Sentimento de dever cumprido, de ter tido a oportunidade de liderar a melhor equipe de secretários e secretárias do Brasil, que fazem com que Fortaleza se destaque em todos os quadrantes", avaliou Sarto.