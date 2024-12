Em tom de despedida, Evandro faz balanço da atuação à frente da Assembleia

“Olhando para trás, posso dizer, com convicção, que cumprimos nossa missão. Esta Casa se modernizou e abriu suas portas à população com projetos pioneiros e serviços de impacto social”.

E seguiu: "A cada cearense, meu agradecimento. Vocês foram inspiração diária para cada decisão tomada. Nossa luta foi e continuará sendo por vocês. O legado deixado não é meu, mas nosso. E quero que saibam que, mesmo não ocupando mais esse espaço, continuarei ao lado do povo".

Entre as ações, citou a criação do Selo Alece ESG na Gestão Pública, o Planejamento Estratégico para 2030, além do portal da transparência. Ele também reforçou que os serviços prestados pela Casa ganharam musculatura, como o Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS) e o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil, com mais de 420 mil atendimentos nos últimos quatro anos.

Sobre a produção legislativa, destacou que, de 2021 a 2024, foram aprovados 3,3 mil proposições, entre projetos de lei, mensagens e projetos de indicação, em mais de 1,4 mil sessões plenárias.