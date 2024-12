Vereador cearense pode ser cassado por acusação de dar tijolos a eleitor e depois pedir de volta

Vereador de Jaguaribe tem pedido de cassação de mandato realizado pelo Ministério Público Eleitoral por compra de votos / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O vereador reeleito Ricardo Bruno Diógenes Sousa (PT), de Jaguaribe, distante 312,38 km de Fortaleza, é alvo de pedido de cassação da candidatura ou do diploma por parte do Ministério Público Eleitoral (MPE), por meio da Promotoria de Justiça da 10ª Zona Eleitoral. Na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), o MPE requer a inelegibilidade do parlamentar por oito anos, além de aplicação de multas. As acusações contra o vereador envolvem compra de votos e abuso de poder econômico, que teriam ocorrido quando o político realizou doações para incentivar o eleitorado a votar nele no pleito deste ano, segundo a promotoria da 10ª Zona Eleitoral.