Chagas Vieira diz que novos secretários de Elmano devem ser anunciados entre Natal e Réveillon

Chagas Vieira na cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos de Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

Secretário-chefe da Casal Civil do Estado, Chagas Vieira disse que a reforma no secretariado do governo Elmano de Freitas (PT) deve ocorrer entre o Natal e o Réveillon. A informação foi dada em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 19, durante cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos de Fortaleza, realizada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). "A reforma vai acontecer. Eu fui o primeiro nome apresentado e estou contribuindo com ele justamente também na montagem dessa reforma. Eu acredito que entre o Natal e o Ano Novo, os nomes dessa reforma serão apresentados", projetou Chagas.