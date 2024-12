Entenda a origem do nome do vereador eleito Chiquinho dos Carneiros

Eleito e diplomado vereador de Fortaleza, Francisco Gomes de Araújo assumirá vaga no Legislativo Municipal pela primeira vez em 1º de janeiro de 2025. Chamado de Chiquinho dos Carneiros (PRD), ele conta que esse, que foi o nome usado na urna, é também como é conhecido.

"Desde criança eu trabalho com carneiro. Nunca fui criador, mas sempre tive o abate de carneiro e vendia no mercado de Fortaleza. Por isso que surgiu o nome Chiquinho dos Carneiros, porque a minha matéria-prima de trabalho é o carneiro", contou ao O POVO na quinta-feira, 19, em cerimônia no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).