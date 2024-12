Vaga no TCE: em sabatina na Alece, Onélia promete transparência e imparcialidade

"Sempre acreditei que a verdadeira força de uma conselheira está na capacidade de agir com imparcialidade, sem interesses pessoais e políticos", disse nesta quinta-feira, 12, em sabatina na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A secretária estadual e ex-primeira-dama do Ceará, Onélia Santana (PT), prometeu "transparência e imparcialidade" caso seja escolhida para assumir vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE).

"Minha experiência profissional como gestora pública me preparou para decisões colegiadas, estratégicas essenciais na corte de contas. As minhas decisões liderei com seriedade, firmeza, mantendo o meu foco nos aspectos técnicos e jurídicos", argumentou.

Além disso, Onélia mencionou ser necessário pensar no controle "a partir da lógica do resultado, mais preventivo que reativo, que se coloque a serviço de políticas públicas melhores". O discurso da sabatina foi reforçado com o currículo dela, experiências que julgou favoráveis para a vaga.

"É pelo meu histórico profissional, pautado na seriedade, na ética, no compromisso com a gestão pública, que me apresento nessa sabatina com a profunda responsabilidade como candidata ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Ceará", enfatizou.

Veja fotos da sabatina:

Onélia Santana (PT) em sabatina na CCJ da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Crédito: Fernanda Barros Onélia Santana (PT) em sabatina na CCJ da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Crédito: Fernanda Barros Onélia Santana (PT) em sabatina na CCJ da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Crédito: Fernanda Barros Onélia Santana (PT) em sabatina na CCJ da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Crédito: Fernanda Barros Onélia Santana (PT) em sabatina na CCJ da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Crédito: Fernanda Barros Onélia Santana (PT) em sabatina na CCJ da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Crédito: Fernanda Barros Onélia Santana (PT) em sabatina na CCJ da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Crédito: Fernanda Barros

Onélia citou também a questão de gênero durante o discurso. "Tenho a convicção de que a minha condição de mulher em um ambiente político ainda predominantemente masculino, me fez quebrar barreiras e ajudar outras mulheres que lutam ao meu lado a abrir caminhos para as novas gerações e vivenciarem as suas escolhas com mais equidade".