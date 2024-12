Evandro Leitão anuncia mais 3 secretários e equipe chega a 11 nomes; veja a lista

Com os novos anúncios, chegou a 11 o número de secretários confirmados pelo futuro gestor.

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) , definiu mais três secretários que vão compor sua gestão a partir de janeiro de 2025. São eles: Júlio Brizzi na Secretaria Municipal da Juventude, Anderson Pinheiro na Secretaria Municipal do Esporte e Lazer e André Daher na Secretaria Municipal da Infraestrutura.

Júnior Castro - Secretaria Municipal de Governo Eudes Bringel - Chefia de Gabinete Socorro Martins - Secretaria da Saúde Denise Carrá - Secretaria do Turismo Cel. Márcio Oliveira - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã Silvia Correia - Controladoria e Ouvidoria do Município Hélio Leitão - Procuradoria Geral do Município Idilvan Alencar - Secretaria da Educação Júlio Brizzi - Secretaria Municipal da Juventude Anderson Pinheiro - Secretaria Municipal do Esporte e Lazer André Daher - Secretaria Municipal da Infraestrutura

A maioria dos nomes já havia sido antecipada pelo O POVO nos últimos dias. Na última quarta-feira, 11, o colunista Érico Firmo antecipou o convite de Evandro a Socorro Martins, que aceitou ser titular da saúde. No mesmo dia, a coluna Vertical, do jornalista Carlos Mazza, do O POVO, mostrou que Júnior Castro (PT) seria o titular da Segov de Fortaleza.