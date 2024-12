Evandro escolhe ex-secretária de RC para a Saúde e presidente da Aprece para Segov

Socorro Martins e Júnior Castro serão secretários na gestão de Evandro Leitão. / Crédito: Mauri Melo e Fabio Lima / O POVO

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), já definiu os primeiros nomes que vão compor o corpo de secretários da próxima gestão de Fortaleza, que se inicia em 2025. A médica Socorro Martins será titular da Secretaria da Saúde e o prefeito de Chorozinho, Júnior Castro (PT), ficará à frente da Secretaria Municipal de Governo (Segov). A informação a respeito da nova titular da pasta da Saúde foi antecipada, nesta quarta-feira, 11, pelo colunista Érico Firmo, do O POVO. Socorro exerceu a mesma função no primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), de 2013 a 2016.

A nova secretaria esteve à frente de diferentes equipamentos de saúde, exercendo funções de diretora do Hospital de Maracanaú, diretora do Gonzaguinha do José Walter, diretora do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara e diretora do Hospital de Messejana, referência na área da cardiologia. Além disso, Socorro Martins é professora do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Para a Segov, Evandro escolheu o advogado Júnior Castro (PT). Castro é prefeito de Chorozinho e atual presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece). A informação foi confirmada pelo colunista Carlos Mazza, do O POVO. Júnior deixará a prefeitura de Chorozinho, onde foi eleito e reeleito, em 1° de janeiro. Ele já compõe a equipe de transição indicada por Evandro, que é responsável por reunir informações sobre a situação da administração na Capital com o intuito de iniciar o planejamento da gestão que se iniciará em janeiro. Além disso, Castro teve papel importante na eleição do governador Elmano de Freitas (PT), em 2022. Em 2020, ele foi eleito pelo PDT, mas anunciou a sua desfiliação do partido durante a campanha para as eleições de 2022, com o objetivo de se engajar nas candidaturas de Elmano e Camilo.

À época, Castro falou em gratidão a Camilo e também citou o respeito pela então governadora Izolda Cela (hoje no PSB) como justificativa para sair das fileiras pedetistas, que tinha como candidato a governador o ex-prefeito da Capital Roberto Cláudio.

Outros nomes Nos bastidores, outros nomes já são ventilados. O vereador Eudes Bringel (PSD) deve assumir como secretário da Articulação Política de Evandro. Evandro já deixou clara também a intenção de contemplar sua vice, Gabriella Aguiar (PSD) com alguma secretaria de governo, embora não tenha antecipado qual. O prefeito eleito também já tomou decisões sobre a Câmara Municipal. Evandro endossará a candidatura do vereador Léo Couto (PSB) para presidente do Poder Legislativo municipal.