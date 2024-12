Lula diz respeitar presunção da inocência de Braga Netto, mas cobra punição caso haja comprovação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou na manhã deste domingo, 15, sobre a prisão do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), o general Braga Netto . O petista destacou que respeita a presunção da inocência e não quer que os trâmites sejam os mesmos de quando ele próprio foi preso no decorrer da Operação Lava-Jato.

"Quero dizer que respeito a presunção da inocência. Tudo o que eu não tive, quero que eles tenham. Mas, se for provado o que eles estavam tentando fazer, um golpe neste País, terão que ser punidos severamente", afirmou.

Prosseguiu: " Não podemos tolerar o desrespeito à democracia e à Constituição . Não podemos aceitar, em um país generoso como o nosso, que haja pessoas tramando a morte de um presidente da República eleito, de seu vice (Geraldo Alckmin) e do juiz (Alexandre de Moraes) que era presidente da Suprema Corte Eleitoral".

Braga Netto preso

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desse sábado, 14, o ex-ministro e general Walter Souza Braga Netto na esteira de investigações de um esquema golpista para reverter o resultado das eleições de 2022. Ele foi preso em sua casa no Rio de Janeiro pouco depois das 6 horas.

Braga Netto foi candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente e então candidato Jair Bolsonaro (PL). Ele é general da reserva do Exército e foi um dos indiciados pela PF por tentativa de golpe de Estado. Buscas foram realizadas na residência do ex-ministro e militar, que teve o celular apreendido. Braga Netto tem negado envolvimento em tramas golpistas.

Os mandados judiciais cumpridos neste sábado foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A PF informou que estão sendo cumpridos "um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal".