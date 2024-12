Prefeito eleito do Crato projeta não ter dificuldade em administrar aliança de 17 partidos

André Barreto é prefeito eleito do Crato e assume em 2025 / Crédito: O POVO

O prefeito eleito do Crato, André Barreto (PT), projeta que não terá grandes dificuldades para lidar com a ampla aliança política que sustentou sua candidatura nas eleições de 2024. Ele também disse estar na fase final de definição de secretariado. Ao todo, 17 partidos fizeram parte da coligação, a maior aglutinação de legendas em torno de uma candidatura a prefeito no Ceará. Questionado sobre como acomodar interesses de muitos e diferentes partidos, Barreto respondeu prontamente: “Em relação à aliança, encaro isso com bastante tranquilidade. São parceiros. A maioria já vem conosco desde o início da atual gestão (do prefeito Zé Ailton), portanto são oito anos desse processo de amadurecimento, muitos já conhecem todo o trabalho”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora E seguiu: “Os aliados participaram conosco tanto da elaboração do plano de governo quanto da campanha. São parceiros em quem tenho muita confiança e que vão nos ajudar nesse trabalho pelos próximos anos. Estamos intensificando as conversas para definir a composição do secretariado e da equipe”, afirmou.

Barreto sucederá o prefeito e também petista Zé Ailton Brasil, que governou a cidade por oito anos e deixará o cargo em 2025. O petista citou ainda metas para a saúde e para a educação como desafios iniciais da sua gestão. As declarações foram dadas ao O POVO, durante cerimônia de entrega do selo Unicef a mais de 150 municípios cearenses. “Ficou claro que temos como prioridade enfrentar desafios na saúde, melhorar a oferta e o acesso a exames para a nossa população. Temos outra meta de gestão, que é universalizar o ensino integral no ensino fundamental. A próxima equipe gestora da educação vai ter que trabalhar com esse objetivo. E temos obras para continuar e iniciar nos próximos anos”. Peso político do Crato Barreto comentou ainda o peso político do Crato para o projeto do PT, dado o contexto do Cariri, onde a maior cidade da região, Juazeiro do Norte, reelegeu o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos), da oposição ao grupo petista que lidera o Ceará.