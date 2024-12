No Ceará, 158 cidades recebem Selo Unicef por avanços em políticas para infância e adolescência

O Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil (Unicef) e o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Proteção Social (SPS), certificaram 158 dos 184 municípios cearenses com o Selo Unicef. A cerimônia, realizada nesta quarta-feira, 11, no Centro de Eventos do Ceará, premiou as cidades que mais avançaram nos indicadores de saúde, educação e proteção contra violências na infância e adolescência, entre 2021 e 2024.

O evento celebra, também, os 25 anos do Selo Unicef no Ceará, inaugurado em 1999. A cerimônia contou com a presença de caravanas dos municípios, que lideraram manifestações culturais por meio dos núcleos de cidadania de adolescentes de cada cidade.



A vice-governadora do Estado do Ceará e titular da Secretaria das Mulheres, Jade Romero, ressaltou que a premiação reconhece as iniciativas municipais voltadas para a proteção das crianças e adolescentes cearenses. Em seu discurso, ela destacou que os resultados demonstram avanços acima da média nacional nos indicadores analisados.