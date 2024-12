Opositores de Sarto criticam redução da programação do Réveillon de Fortaleza 2025

Prefeito, no pronunciamento, conta que conseguiu patrocinadores, mas que "parcerias são insuficientes para pagar todas as atrações anunciadas"

Opositores do prefeito José Sarto (PDT) criticaram a decisão de reduzir o Réveillon de Fortaleza 2025 , saindo de três para um dia de programação. Consultados pelo O POVO nesta quinta-feira, 5, após o anúncio do chefe do Executivo municipal, parlamentares disseram lamentar a situação.

O vereador Bruno Mesquita (PSD), indicado para desempenhar a liderança de Evandro na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), pontuou que "Sarto sempre disse – e no Réveillon do ano passado, que era uma véspera de eleição – que não saía dinheiro público [para o evento], que o dinheiro era todo da iniciativa privada".

Para o deputado estadual Renato Roseno (Psol), o fato "faz parte do processo de desmonte" feito por Sarto. "A realidade organizacional e orçamentária da Prefeitura de Fortaleza era, portanto, muito pior do que o prefeito fazia crer", disse o parlamentar, acrescentando que a redução "quebra expectativas que foram construídas pela gestão atual antes das eleições".

Apesar disso, Mesquita considera "prudente" reduzir a programação. "Com o estado que ele está deixando Fortaleza, fica inviável três dias de festa. A Cidade está um verdadeiro caos em todos os segmentos. Então, foi a única alternativa que ele teve".

"Agora, é uma pena que seja num momento, em pleno dia 5 de dezembro, quando várias pessoas compraram pacotes para vir para a Cidade passar o Réveillon conosco. Hoje, Fortaleza é, talvez, o maior Réveillon do Nordeste, um dos maiores do Brasil. A gente vai ficar com essa marca pela desorganização do prefeito, pela não credibilidade, pela diminuição do Réveillon no mês do Réveillon", finalizou Mesquita.