Caucaia: empresa diz negociar para manter ônibus de graça; Prefeitura fala em continuidade

A diretoria da Empresa Vitória informou, por meio de nota, que está em processo de "construção de um novo acordo" com a atual gestão do prefeito Vítor Valim (PSB) em Caucaia, para a continuidade do programa gratuidade nos ônibus do Município, o "Bora de Graça". O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 5, após a empresa informar ao Ministério Público o encerramento do programa de passagens de graça a partir do dia 17 deste mês, devido a falta de pagamento pela Prefeitura.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Caucaia informou manter diálogo para a continuidade do programa.