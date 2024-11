PL que reduz jornada para servidores com familiares com deficiência começa a tramitar; veja detalhes

O projeto que reduziria a jornada de trabalho de servidores é assinado pelo goverador Elmano de Freitas (PT) Crédito: João Filho Tavares

Quatro proposições iniciaram tramitação na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) após leitura em plenário nesta quinta-feira, 28. Uma delas é o projeto de lei, enviado pelo governador Elmano de Freitas (PT), que estabelece jornada especial de trabalho para servidores públicos estaduais que possuam cônjuge, filhos ou dependentes com deficiência.

A proposta prevê redução da carga horária entre 30% e 50% da jornada do servidor, a ser definida mediante perícia oficial biopsicossocial. A matéria amplia a proteção já existente na legislação que contemplava apenas mães servidoras com filhos com deficiência e limitava a redução a duas horas diárias.

O novo texto estende o benefício para servidores que tenham cônjuge e outros dependentes com deficiência, como pais e irmãos que necessitem de assistência.

Na justificativa, o projeto alega que cabe à administração pública cabe “resguardar a todo cidadão o exercício legítimo de direitos constitucionalmente assegurados”. “Entre esses direitos está o de seus servidores poderem prestar a assistência a cônjuge, filhos ou dependentes que porventura possuam algum tipo de deficiência e que, por essa razão, precisem de cuidados e atenção especiais", aponta o texto.

Diante da necessidade, o projeto argumenta que haveria uma incompatibilidade com a jornada de trabalho do agente público, “ainda mais para aqueles que trabalham 40 (quarenta) horas semanais".

“Sensível a isso, o Governo do Estado, atualizando a legislação estadual vigente, busca, com este Projeto de Lei, estabelecer jornada especial de trabalho a servidores da Administração Pública estadual com cônjuge, filhos e/ou dependentes com deficiência”, ressalta a medida.