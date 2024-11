Jogador do Ceará diz ter segurado bandeira do Missão no "calor do momento"

O jogador do Ceará, Raí Ramos, que exibiu bandeira do partido Missão, sigla em processo de criação por membros do Movimento Brasil Livre (MLB), se pronunciou sobre o caso e negou apoiar qualquer partido político. Segundo ele, no dia em que o caso aconteceu, no último domingo, 24, quando o time conseguiu o acesso para a série A do Campeonato Brasileiro, "muitos torcedores jogaram objetos.

"Gostaria de deixar claro desde o início que não apoio nenhum partido político. No dia em que comemoramos o acesso, muitos torcedores jogaram objetos, bandeiras, faixas e camisetas da arquibancada. Assim como outros atletas, tirei fotos com esses itens no calor da comemoração", ressaltou em publicação nas redes sociais.