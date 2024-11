Ceará é recebido por governador Elmano após acesso à Série A do Brasileiro

O político enalteceu o acesso alvinegro, além de destacar a importância de contar com Ceará e Fortaleza na elite do futebol brasileiro

Ainda celebrando o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, o Ceará esteve nesta terça-feira, 26, no Palácio da Abolição para um encontro com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Na ocasião, o chefe do Executivo estadual recebeu o presidente do clube, João Paulo Silva, membros da diretoria, o técnico Léo Condé e os jogadores Richard, Richardson e Saulo Mineiro.

Durante o encontro, Elmano destacou a relevância da presença de Ceará e Fortaleza na elite do futebol nacional. "É com grande alegria que celebramos o acesso do Ceará à Série A. Além disso, nos orgulhamos da performance do Fortaleza no Brasileirão. A participação dos dois times cearenses movimenta a economia e projeta o nome do nosso estado nacionalmente", afirmou.